В Камышине адвокат и сотрудник Росреестра присвоили и продали чужую квартиру

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-19T17:38:16+03:00

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Следователи СУ СК по Волгоградской области распутали мошенническую схему, на которой наживались специалист регионального управления Росреестра и адвокат. Сначала под подозрение попал служащий, потом выяснилось, что «организатором» этой аферы стал его друг. Эти «товарищи» торговали чужими квартирами.

Как установили следователи, весной 2016-го адвокат предложил другу завладеть квартирой, владелец которой отбывает наказание в колонии. Специалист Росреестра, пользуясь своим служебным положением, составил от имени хозяина жилья фиктивный договор дарения, а затем зарегистрировал переход права собственности на подставное лицо (при этом подписи за дарителя и одаряемого поставил сам).

Через месяц аферисты повторно «подарили» квартиру своему знакомому, который и не подозревал о преступном умысле задержанных. Предварительно мошенники оформили нотариальную доверенность от имени нового владельца на адвоката.

- Спустя год фигуранты продали квартиру за 600 000 рублей местному жителю. Полученную прибыль разделили согласно договоренностям: 30 000 рублей за свои услуги получил специалист Росреестра, остальное забрал адвокат, - рассказывают «КП-Волгоград» в следственном управлении.

Свою вину мужчины признали полностью. На сотрудника Росреестра завели уголовное дело ранее. Теперь фигурантом стал и адвокат. Его обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое имущество».

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU