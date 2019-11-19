На севере Волгограда готовится к открытию новая ярмарка

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-19T16:41:01+03:00

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Медленно, но уверенно Волгоград прощается с несуразными «рыночками» у дома, а переходит на современный уровень торговли, открывая все новые и новые ярмарки. Вот еще одна со дня на день откроется в Краснооктябрьском районе. Появится она на пересечении улиц имени маршала Еременко и Библиотечной, рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Газовая».

- Эта ярмарка приспособлена для работы в круглогодичном режиме. Волгоградцы смогут приобрести здесь различную продукцию местных товаропроизводителей, также в ассортименте ярмарки будут овощи, соления, мед, рыба и другие продукты, - отмечают в администрации Волгограда.

И акцентируют внимание, что эта торговая площадка отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям. Во-первых, она избавит микрорайон от стихийной торговли, во-вторых, волгоградцы смогут приобретать только свежие продукты в комфортных, цивилизованных условиях и в шаговой доступности от дома.

Кстати, позаботились и о парковке - рядом организовали площадку на несколько десятков машиномест.

Отметим, что в этом году администрация Волгограда определила еще 10 мест, предназначенных для ярмарок. Они находятся в Красноармейском, Кировском, Советском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах. К этому моменту в Волгограде уже успешно работают более 30 ярмарочных площадок, на которых находится порядка 1800 торговых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU