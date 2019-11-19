Волгоградец наездил 288 штрафов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-19T16:25:07+03:00

У волгоградца есть 10 дней погасить долг, иначе приставы пустят его имущество с молотка. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приставы арестовали у мужчины всю технику, мебель и даже вазы со статуэтками

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения придумали не для того, чтобы казну пополнять, а чтобы дисциплинировать водителей. Но есть такие, кого даже это не останавливает. Например, в Волгограде житель Кировского района умудрился накопить 288 штрафов. При этом ни один из них он не оплатил. Сумма задолженности превысила 1 миллион рублей. И за него активно взялись волгоградские приставы.

Сначала ему заблокировали банковские счета, потом установили запрет на совершение действий по регистрации автотранспортного средства, которое должник тщательно скрывает. Ему даже ограничили выезд за границу. Но ни одна из вышеперечисленных мер не заставила волгоградца оплатить штрафы. Тогда приставы наведались к нему домой.

- Судебный пристав произвел арест имущества, принадлежащего должнику. Описали все - бытовую технику, мебель, вещи, представляющие ценность для хозяина дома: вазы, статуэтки и фарфоровая посуда, передающиеся в этой семье из поколения в поколение, - перечисляют в региональном управлении ФССП.

Пока что имущество не выставлено на торги и у волгоградца есть еще десять дней, чтобы погасить долг и вернуть вещи.

- Надеемся, что совесть не позволит главе семейства лишить будущие поколения памятных реликвий, и он оплатит все штрафы за нарушения, - пишут приставы.

И напоминают остальным должникам: не затягивайте с оплатой, не доводите до крайних мер.

ИСТОЧНИК KP.RU