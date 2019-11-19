В Волгоградской области в этом году высадили почти пять миллионов деревьев

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-19T15:52:13+03:00

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В это году на территории Волгоградской области посадили почти 5 миллионов деревьев. Еще пару лет назад эта цифра казалась заоблачной, сегодня - реальность. А все благодаря тому, что в работе подключились не только сотрудники лесного хозяйства и озеленители, а волонтеры, студенты и простые волгоградцы, которые стали участниками акций «Сохраним лес». Только за один день - 26 октября - высадили 4 тысячи саженцев дуба и клена на территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма. На территории Жирновского и Урюпинского лесничеств посеяли желуди на площади по 50 гектаров (такой объем здесь выполнен впервые!). А вообще старались обновлять леса, пострадавшие от природных пожаров и вырубки. Всего, как уточняют в региональном управлении природных ресурсов и экологии, весной и осенью 2019 года в регионе воссоздали 1250 гектаров зеленых массивов.

- Особое внимание уделялось закладке новых дубрав: лесники и волонтеры засеяли 182 гектара, что в разы превосходит прошлогодние показатели, - уточняют в облкомприроде. - В экологических мероприятиях на территории всех 22 лесничеств задействовали более 40 единиц техники и 400 специалистов, а также более 150 тысяч волгоградцев.

Кстати, в этом году еще и собрали почти пять тонн семян - отличный запас на следующий год.

- Важно, что в регионе одновременно обновляют поливные системы в питомниках, обновляют парк техники. Так, до конца этого года волгоградские лесничества получат 70 единиц современной спецтехники, предназначенной для сохранения зеленых насаждений (в том числе тракторы, мульчеры, автоцистерны), - уточняют в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU