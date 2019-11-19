Ветеран боевых действий из Волгограда отсудил 300 тысяч у Минобороны

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-19T15:32:52+03:00

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Центральный районный суд Волгограда разрешил спор между бывшим военным Искалиевым и Министерством обороны: государство выплатит ветерану боевых действий, служившему в Чечне, 300 тысяч рублей. Суть судебного разбирательства заключалась в том, что волгоградец не воспользовался правом на получение единовременного пособия, право на которое прописано в статье «О противодействии терроризму».

- В период с 1998 по 1999 годы проходил военную службу по призыву. В ноябре 1999 года при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом на территории Чеченской республики получил военную травму – множественные огнестрельные ранения. Истцу установлена 2я группа инвалидности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Искалиеву удалось доказать свое право на получение пособия, деньги уже взыскали, но решение может быть оспорено, так как в законную силу оно еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU