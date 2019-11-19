Сиделка украла с банковского счета пенсионерок 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-19T15:14:57+03:00

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Когда 68-летняя жительница Москвы пригласила сиделку для своей 89-летней матери, она рассчитывала, что ее родственница получит заботу и уход. Но вместо этого она и ее мать лишилась всех накоплений.

31-летняя женщина, которая взялась ухаживать за бабушкой, видела банковскую карту пенсионерки. Данные счета она рассказала своему сожителю. Тот решил, что старушка к старости накопила немалые суммы. Правда, как воспользоваться полученной информацией не знал. НО дело решил случай. Москвичка периодически выходила из дома и оставляла в квартире телефон. Этим и воспользовался мужчина. Он установил на чужой мобильный специальное приложение, с помощью которого воровал деньги с карты и дочери и матери.

Когда москвичка решила снять в банке крупную сумму, увидела, что на карте не хватает денег. Когда обратилась за выпиской, то увидела, что с картой поработали мошенники.

Женщина написала заявление в полицию. Всего мошенники украли 650 тысяч рублей. Правда, 400 рублей женщине вернули - она написала в банк об аннулировании перевода. Но остальные средства аферистам придется вернуть.

Сейчас в отношении волгоградки и ее приятеля возбудили уголовное дело по статье: хищение средств с банковского счета. Свою вину дама признала, а ее друг - нет. Женщину отпустили под подписку о невыезде, мужчина находится под стражей.

- Уголовное дело прокуратура передала в суд, - рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU