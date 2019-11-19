Уснувшей за рулем автоледи из Волгограда не удалось оспорить приговор суда

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-19T14:34:04+03:00

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Волгоградский областной суд остался непреклонен: 19 ноября судья рассмотрел апелляцию на приговор в деле об уснувшей автомобилистке, которая протаранила остановку общественного транспорта и едва не убила студентку Ольгу Пискотину, и оставил приговор в силе. Напомним, в середине марта 23-летняя Ирина Ким за рулем «Киа Рио» ехала по проспекту Ленина и внезапно уснула за рулем. Лишь чудом никто не погиб.

На этой иномарке девушка врезалась в останвоку с людьми.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Центральный районный суд посчитал, что 23-летняя Ирина Ким обязана выплатить пострадавшей 20-летней Ольге компенсацию, ей запрещено год водить машину. Но основное наказание – год ограничения свободы, то есть запрещено покидать Волгоград и необходимо ежемесячно отмечаться. Ким не согласилась, она рассчитывала на судебный штраф. Тем более, ее семья уже выплатила семье Ольги 300 тысяч рублей. Но сама Ольга ясно дала понять: автомобилистка обязана ответить по закону и она против смягчения приговора. Ее мнение оказалось решающим. Приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU