«Нет тепла?»: волгоградцам напомнили, что делать, если в квартире холодно

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-19T14:12:14+03:00

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С момента официального старта отопительного сезона в Волгоградской области прошел уже месяц. Все жилые дома и учреждения социальной сферы получают теплоноситель. Однако, до сих пор есть квартиры, в которых батареи еще холодные. Что делать в данной ситуации, напоминают в «Концессии теплоснабжения».

- С наступлением заморозков в адрес «Концессий теплоснабжения» стали поступать жалобы жителей на холодные батареи. Как показывает практика, перебои с отоплением в жилых зданиях связаны с тем, что УК и ТСЖ вовремя не отладили работу внутридомовых сетей либо не устранили технологические нарушения, - поясняют в компании.

В отличие от УК тепловики основательно подготовились к зимнему периоду: отремонтировали во всех районах города 18,5 километров теплотрасс, подготовили 124 котельные, 271 центральный и местный тепловой пункт, 46 насосных станций (в которых заменили 5,5 тысяч единиц различного оборудования). Проанализировав жалобы волгоградцев, которые поступили за этот месяц в «Концессии теплоснабжения», выяснилось, что в 95% случаев именно недобросовестность управляющих организаций привела к отсутствию отопления в квартирах горожан.

- Кроме того, замечены частые случаи, когда на информационных стендах в подъездах вывешивают неправильные телефоны, из-за этого жители попросту не могут дозвониться и получить информацию по своей проблеме, - говорят в теплоснабжающей компании.

Помните: даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку системы внутридомовых сетей!

ВАЖНО!

В диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» можно обратиться по телефонам:

74-01-46 – Центральная диспетчерская служба

71-03-65 – Тракторозаводский район

23-61-37 – Краснооктябрьский район

48-62-03 – Центральный район

97-07-77 – Дзержинский район

46-02-98 – Ворошиловский район

44-85-89 – Советский район

44-85-89 – Кировский район

67-05-16 – Красноармейский район

ИСТОЧНИК KP.RU