2019-11-19T14:08:16+03:00
Политика

На стройплощадке в северной части Волгограда нашли 150-килограммовую гаубицу

Во время войны этим снарядом разрушали ДОТы
Юлия Данильченко
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Фот: пресс-служба ЮВОФот: пресс-служба ЮВО
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150-килограммовую гаубицу обнаружили случайно на одной из стройплощадок в Краснооктябрьском районе Волгограда. Внушительных размеров боеприпас изучили прибывшие на место военные. Его калибр – 203 миллиметра, это образец 1931 года. Считалось, что во время Великой Отечественной войны гаубица особой мощности Б-4 была самым тяжелым орудием, поражающим ДОТы и ДЗОТы.

Группа разминирования приняла решение транспортировать снаряд и уничтожить.

- Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области. Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Добавим, что с начала 2019 года на территории ЮВО нашли и уничтожили уже более 2,5 тысяч различных боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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