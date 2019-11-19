На центральной набережной Волгограда строят очистные сооружения

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-19T14:39:30+03:00

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Долгое время ливни, а, точнее, последствия от таковых, портили волгоградцам жизнь: дороги и тротуары затапливало так, что не пройти, не проехать. Особенно в центре Волгограда. Власти обещали исправить ситуацию и активно занимаются выполнением обещаний. Вместе с реконструкцией нижней террасы главной набережной построят новые локальные очистные сооружения. Всего их будет восемь.

Подрядчик уже обследовал место работы и начал укладку новой сети, параллельно прочистив километр ливневой канализации.

- Она рассчитана для приема дождевых и талых вод из дождеприемников, а также к ней будут подключены и все фонтаны на нижней террасе. Сбор стоков будет осуществляться самых низкорасположенных местах, вода пройдет трехуровневую систему очистки от песка, бензина, масла, мазута и других веществ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU