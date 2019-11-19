Не поделили парковочное место: Под Волгоградом сосед из мести поджег иномарку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-19T12:46:43+03:00

Теперь ему грозит срок до пяти лет колонии

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Разборки между соседями из Урюпинска за парковочное место у многоэтажного дома дошли до преступной мести: 57-летний мужчина поджег мешавшую ему машину. Полыхающий «Рено Логан» владелица увидела ночью 10 ноября. Приехали сотрудники ГУ МЧС, огонь затушили, а утром женщина немедля отправилась в полицию. Установить злоумышленника стражи порядка смогли спустя неделю.

- Мужчина пояснил, что проживает в том же многоэтажном доме, что и заявительница, имеет автомобиль «Лада Гранта». Он испытывает личные неприязненные отношения к соседке по причине того, что она постоянно занимает парковочное место возле дома, имея личный гараж, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ближайшие несколько лет мстителю вряд ли понадобится парковочное место – его ждет тюрьма. Причем надолго. Санкции статьи за умышленное повреждение чужого имущества подразумевают срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU