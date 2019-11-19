2019-11-19T12:46:43+03:00
Происшествия

Не поделили парковочное место: Под Волгоградом сосед из мести поджег иномарку

Теперь ему грозит срок до пяти лет колонии
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разборки между соседями из Урюпинска за парковочное место у многоэтажного дома дошли до преступной мести: 57-летний мужчина поджег мешавшую ему машину. Полыхающий «Рено Логан» владелица увидела ночью 10 ноября. Приехали сотрудники ГУ МЧС, огонь затушили, а утром женщина немедля отправилась в полицию. Установить злоумышленника стражи порядка смогли спустя неделю.

- Мужчина пояснил, что проживает в том же многоэтажном доме, что и заявительница, имеет автомобиль «Лада Гранта». Он испытывает личные неприязненные отношения к соседке по причине того, что она постоянно занимает парковочное место возле дома, имея личный гараж, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ближайшие несколько лет мстителю вряд ли понадобится парковочное место – его ждет тюрьма. Причем надолго. Санкции статьи за умышленное повреждение чужого имущества подразумевают срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24