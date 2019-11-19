Соцопрос для автомобилистов: где в Волгограде нужны парковки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-19T12:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

«Негде припарковаться» - одна из самых популярных проблем волгоградских автомобилистов. С каждым годом она только усугубляется, ведь количество машин растет, чего не скажешь о количестве мест, где горожанин может оставить свою «ласточку»: их попросту не строят. Наконец, власти Волгограда обратили внимание на страдания водителей и создали соцопрос «об эффективности городского парковочного пространства».

- Основная задача - сделать территорию максимально комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Для этих целей на начальном этапе организован социологический опрос волгоградцев, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Вопросы самые разнообразные, вариантов ответов тоже достаточно, чтобы описать свое недовольство или же наоборот выразить другую точку зрения. По итогам станет понятно, где именно волгоградцам хочется видеть парковки и как много их нужно. Пройти опрос можно на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU