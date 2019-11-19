2019-11-19T11:29:24+03:00
Происшествия

В Астрахани мошенник обманул мошенника на 350 тысяч рублей

Оба афериста во время «сделки» находились в колонии
Юлия Данильченко
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Мошенника обвиняют в обмане мошенника – такой курьезный случай произошел в одной из тюрем Астрахани. Оба мужчины отбывают наказание за аферы. И если один из них мечтал о свободе, то второй продолжал черное дело, и даже сидя за решеткой пытался зарабатывать.

- По версии следствия, в феврале 2019 года отбывающий наказание в исправительной колонии сообщил другому осужденному о том, что за 350 тысяч рублей сможет решить вопрос об условно-досрочном освобождении, не имея возможности выполнить обещанное, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Сын заключенного немедля перевел нужную сумму на счет матери «освободителя». Но чуда не произошло и оба остались в колонии. Правда, теперь одного из них ждет очередное разбирательство по новому эпизоду. Судьба второго тоже под вопросом, ведь дача взятки также считается преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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