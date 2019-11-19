Компании, захламившей берег реки строительным мусором, придется заплатить 240 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-19T10:26:09+03:00

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На груды строительного мусора обратили внимание жители Калача-на-Дону. Его привозили КамАЗами после сноса ветхих домов в районном центре. Доски, кирпичи, блоки, гипсокартон, шифер свалили на берегу реки Гусихи – это проток Дона. Калачевцы написали жалобы в природоохранную прокуратуру, в комитет природных ресурсов.

Заявления без внимания не остались. Ведомства провели проверку. Оказалось, что фоновые показатели превышены по нефтепродуктам в 1,9 раза, сульфат-ионам в 23,5 раза, хлорид ионам в 3,8 раза. Свалка заняла 351 квадратный метр. Специалисты выяснили, что вывозом отходов занимались ООО «Промышленное озеленение». У компании не оказалось лицензии на транспортировку и размещение отходов производства. Рабочие просто сгрузили мусор в паре километров от поселка.

В отношении фирмы вынесли представление по двум статьям административного кодекса: размещение на почве отходов, и за отсутствие лицензии в сфере обращения с отходами. .

Комитет природных ресурсов оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей. Арбитражный суд приговорил к 40 тысячам штрафа. Общая сумма наказания – 240 тысяч рублей.

Нарушители пытались оспорить это в апелляционной инстанции. Но суд оставил приговор тем же. Так что компании придется раскошелиться на крупную сумму денег.

Кстати, свалку частично убрали, частично засыпали песком и разровняли. Правда, по словам местных активистов, в реку вредные вещества все-таки попали.

ИСТОЧНИК KP.RU