Неисправные руль и тормоза: в Волгограде проверили общественный транспорт

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-19T10:36:19+03:00

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В 2019 году в авариях с общественным транспортом 2 человека погибли, 84 получили травмы. Пугающая статистика, как и результаты проверки инспекторов ГАИ. Полицейские вышли на профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». Останавливали маршрутки и автобусы, оценивали техническое состояние.

По итогам составили 73 административных материала. Нарушения, которые допускают водители и владельцы общественного транспорта, возмущают. Самые популярные – неисправные руль и тормоза, очень изношенные шины, поломанные стеклоочистители и световые приборы. Некоторые водители не проходили медосмотр перед выходом на работу, хотя были обязаны. В салонах не было тахографов.

- Физические и юридические лица, водители маршрутных транспортных средств привлечены к ответственности, 4 маршрутных такси направлены на штрафстоянку, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU