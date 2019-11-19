Под Волгоградом аферистка обманула троих жителей на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-19T09:14:57+03:00

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2,5 миллиона рублей отдали жители Волгоградской области 50-летней аферистке из Калача-на-Дону. Женщину удалось поймать не сразу, она успела одурачить минимум трех волгоградцев. Задержали ее сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Центральному району. После допроса мошенница раскрыла схему, которая помогла ей заработать приличные деньги.

Уже опытная аферистка, ранее осужденная по соответствующей статье, в образе сотрудницы банка предлагала выгодную сделку: вложить деньги под большой процент.

- Потерпевшие передавали ей крупные суммы денег, а после пытались с ней связаться по телефону, но попытки были безрезультатными. В настоящее время задержанная созналась в трех эпизодах с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 2,5 млн. рублей. Деньги потерпевших подозреваемая потратила, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Помимо хищения чужих средств не брезговала подозреваемая и техникой: из двух квартир, которые она снимала, пропали телевизоры. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU