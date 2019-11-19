Полицейские просят водителей переобуться: на Волгоград идут морозы
В Волгограде стоят плотные туманы. Температура ночью опускается до минусовых отметок, а днем поднимается до +3..+5. Синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие пару дней. Уже в ближайшую ночь столбик термометра упадет до -5. А к четвергу ночью обещают до -9. И пока без снега. Не самые лучшие условия для водителей.
Сотрудники полиции просят автомобилистов быть внимательными. В первую очередь поменять летнюю резину на зимнюю. Обратите внимание на безопасную дистанцию. В межсезонье и зимой ее следует увеличить – как и боковой интервал. Стоит избегать резких маневров. Особо опасными в это время становятся дороги на мостах, путепроводах и перед перекрестками и «зебрами».
Следует быть внимательным и пешеходам. Видимость зимой гораздо ниже, чем летом и осенью, поэтому используйте в одежде светоотражающие элементы. Это может сберечь вам жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU