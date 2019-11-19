Под Волгоградом две машины улетели в кювет
За минувшие сутки сотрудники ГИБДД Волгоградской области трижды выезжали на места ДТП, в которых пострадали люди. На трассах сразу две машины вылетели в кювет. Первая авария случилась в Кумлыженском районе 18 ноября в обеденный час. 31-летний мужчина за рулем «Митсубиси Кольт» ехал со стороны станицы Вешенской в сторону Кумылженской. На 298-ом километре он потерял управление над иномаркой, та вылетела на обочину, а затем опрокинулась.
Точно такое же происшествие произошло в Суровикинском районе около двух часов дня на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». На 162-ом километре 41-летний водитель «Газели» не справился с управлением.
- В результате ДТП оба водителя с различными травмами были доставлены в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным фактам проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU