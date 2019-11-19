Под Волгоградом две машины улетели в кювет

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-19T08:52:27+03:00

В результате ДТП оба водителя с различными травмами были доставлены в больницы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки сотрудники ГИБДД Волгоградской области трижды выезжали на места ДТП, в которых пострадали люди. На трассах сразу две машины вылетели в кювет. Первая авария случилась в Кумлыженском районе 18 ноября в обеденный час. 31-летний мужчина за рулем «Митсубиси Кольт» ехал со стороны станицы Вешенской в сторону Кумылженской. На 298-ом километре он потерял управление над иномаркой, та вылетела на обочину, а затем опрокинулась.

Точно такое же происшествие произошло в Суровикинском районе около двух часов дня на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». На 162-ом километре 41-летний водитель «Газели» не справился с управлением.

- В результате ДТП оба водителя с различными травмами были доставлены в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU