2019-11-18T21:40:03+03:00
Звезды

Две волгоградские программы получили «золотые» дипломы телеконкурса ТЭФИ-Регион

В числе победителей оказались «Вести-Волгоград» и «Точка на карте»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские тележурналисты получили бронзовые статуэтки «Орфей».Волгоградские тележурналисты получили бронзовые статуэтки «Орфей».Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году телеконкурс «ТЭФИ-Регион» проходит уже в 18-й раз, и впервые его принимает Волгоград. В течение трех дней - с 16 по 19 ноября, жюри отбирали по три лучшие работы в 20-ти номинациях. И вот сегодня в Новом экспериментальном театре состоялась церемония награждения победителей. Приятно отметить, что в их числе и волгоградские тележурналисты.

Церемония награждения прошла в волгоградском НЭТе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Церемония награждения прошла в волгоградском НЭТе.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бронзовые статуэтки «Орфей» и «золотые» дипломы победителя получили журналисты телеканала «Волгоград–24» за программы «Вести-Волгоград» и «Точка на карте» (выпуск-путешествие в Дубовский район).

Всего в этом году участвовало в конкурсе 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населенных пунктов России.

- Огромное спасибо за блестящую работу, которая была проведена при организации «ТЭФИ-Регион» в Волгограде, - поблагодарил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. - Это настоящий фестиваль регионального телевидения. И очень хорошо, когда задаются такие высокие качественные стандарты.

Всего в этом году участвовало в конкурсе 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населенных пунктов России. Фото администрации ВО.

Всего в этом году участвовало в конкурсе 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населенных пунктов России. Фото администрации ВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тоже принимал участие в церемонии награждения победителей.

- Уверен, вы увезете с собой частичку наших сердец и по-настоящему профессиональную творческую атмосферу, которая позволит вам творить и брать самые высокие рубежи, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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