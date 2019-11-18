2019-11-18T18:28:14+03:00
Общество

В Волгограде ночью будут менять трамвайные пути у областной больницы

Трамваи №2, 6 и 12 утром 19 ноября выйдут на маршруты по графику
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Улица Ангарская в числе прочих территорий Волгограда попала в список на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Но, прежде, чем приступить к озеленительным работам и ремонту тротуарной части, следует обновить участок трамвайного пути. Основные работы планируют провести этой ночью - с 00.00 до 5.00 19 ноября. Демонтируют старые рельсы и уложат новые.

- Рабочие будут менять трамвайные рельсы и шпалы участке по улице Ангарской. Всего планируют обновить 50 метров путей, - уточняют в мэрии.

Водителей просят быть аккуратнее при движении в этом направлении. Впрочем, так как рельсовое полотно отделено от проезжей части, особых неудобств ремонтные работы не доставят.

Напомним, что в Волгограде планомерно ведутся работы по замене межрельсового полотна. К этому моменту в городе уже обновили участки трамвайных путей в Краснооктябрьском районе, на Жилгородке, на проспекте Жукова, и на Ангарском (заменили полотно между остановками «Лицей №7» и «Жилгородок»).

Ремонт путей у областной больницы завершат к утру, чтобы трамваи №2, 6 и 12 вышли на маршруты по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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