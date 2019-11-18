В Волжском сделают уникальную экопарковку перед Домом Быта

18 Нояб. 18:01 2019-11-18T18:01:30+03:00

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В Европе «зеленые» парковки уже давно завоевали популярность, а в последние годы распространяются и по России. Скоро первая такая экопарковка появится и в Волжском. Ее сделают у «Дома Быта».

Что из себя представляет экопарковка? Это площадка, засеянная газоном, а сверху укрепленная решеткой.

- Газонная конструкция для экопарковки обладает многими достоинствами, которые выделяют решетку на фоне асфальта. При этом решетками можно надежно защитить газон: он сохранится лучше, чем растения, которые были засеяны по традиционной технологии. Автомобили, проезжающие по опоре из бетона, не будут приминать траву, поскольку она располагается на уровень ниже, - рассказывают в мэрии Волжского.

И добавляют: экопаркинг увеличивает количество зелени в городе, а также развивает транспортную инфраструктуру. Полученная площадка улучшает микроклимат, задерживает пыль и вредные вещества.

Экопарковку в Волжском делают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU