Бюджет Волгограда-2020 обсудят на публичных слушаниях
Мэрия Волгограда внесла в городскую Думу проект бюджета Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Второй год подряд он будет бездефицитным. Доходная и расходная части на 2020 год запланированы в объеме 21 миллиарда 26 миллионов 765,3 тысячи рублей. Проект бюджета на трехлетнюю перспективу сначала рассмотрят на публичных слушаниях. Они состоятся в зале заседаний гордумы 25 ноября в 18.00.
После обсуждения общественностью проект главного финансового документа рассмотрят на заседаниях комитетов гордумы. Как сообщили «КП-Волгоград» в городском законодательном собрании, в первом чтении бюджет депутаты планируют рассмотреть на заседании 4 декабря.
Напомним, бюджет Волгограда-2019 впервые за многие годы был принят без дефицита. Доходы и расходы депутаты изначально заложили в размере 18,2 миллиарда рублей. Бюджет-2020 в сравнении с ним потяжелел почти на 3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU