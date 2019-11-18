2019-11-18T15:07:21+03:00
Общество

Бюджет Волгограда-2020 обсудят на публичных слушаниях

Главный финансовый документ города вновь планируется бездефицитным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Депутаты рассмотрят бюджет в декабре.Депутаты рассмотрят бюджет в декабре.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Мэрия Волгограда внесла в городскую Думу проект бюджета Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Второй год подряд он будет бездефицитным. Доходная и расходная части на 2020 год запланированы в объеме 21 миллиарда 26 миллионов 765,3 тысячи рублей. Проект бюджета на трехлетнюю перспективу сначала рассмотрят на публичных слушаниях. Они состоятся в зале заседаний гордумы 25 ноября в 18.00.

После обсуждения общественностью проект главного финансового документа рассмотрят на заседаниях комитетов гордумы. Как сообщили «КП-Волгоград» в городском законодательном собрании, в первом чтении бюджет депутаты планируют рассмотреть на заседании 4 декабря.

Напомним, бюджет Волгограда-2019 впервые за многие годы был принят без дефицита. Доходы и расходы депутаты изначально заложили в размере 18,2 миллиарда рублей. Бюджет-2020 в сравнении с ним потяжелел почти на 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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