2019-11-18T14:43:29+03:00
Общество

Прокуратура через суд заставляет власти отремонтировать обрушившийся мост

Но денег у сельской администрации нет
Екатерина МАЛИНИНА
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Мост частично обрушился летом 2019 года.Мост частично обрушился летом 2019 года.
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Железобетонный мост через реку Мышовка в Октябрьском районе аварийным признан уже давно. Но денег на его ремонт у администрации Васильевского сельского поселения не было. Мост не закрывали, иначе бы автомобилисты поехали в объезд. Но 13 июня 2019 года конструкция частично обрушилась. Чудом никто не пострадал. Но даже после этого местные власти лишь разводили руками: финансы поют романсы.

Сначала прокуратура района выписала чиновникам представление. Но они на него не отреагировали. Тогда надзорный орган обратился в суд с требованием капитально отремонтировать мост. И суд встал на сторону жителей.

Теперь администрации села предстоит достать немалую сумму. Скорее всего, без областной помощи в этом вопросе не обойтись. Прокуратура обещает проконтролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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