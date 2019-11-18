Прокуратура через суд заставляет власти отремонтировать обрушившийся мост
Железобетонный мост через реку Мышовка в Октябрьском районе аварийным признан уже давно. Но денег на его ремонт у администрации Васильевского сельского поселения не было. Мост не закрывали, иначе бы автомобилисты поехали в объезд. Но 13 июня 2019 года конструкция частично обрушилась. Чудом никто не пострадал. Но даже после этого местные власти лишь разводили руками: финансы поют романсы.
Сначала прокуратура района выписала чиновникам представление. Но они на него не отреагировали. Тогда надзорный орган обратился в суд с требованием капитально отремонтировать мост. И суд встал на сторону жителей.
Теперь администрации села предстоит достать немалую сумму. Скорее всего, без областной помощи в этом вопросе не обойтись. Прокуратура обещает проконтролировать исполнение решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU