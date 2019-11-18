2019-11-18T14:32:17+03:00
Происшествия

Аферист под видом чиновника мэрии выманивал деньги у волгоградских таксистов

Мошенника задержали и уже этапировали в Волгоград
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мошенник уже был неоднократно судим за грабеж, разбой и даже угрозу убийством. На этот раз ему грозит 5 лет колонии.Мошенник уже был неоднократно судим за грабеж, разбой и даже угрозу убийством. На этот раз ему грозит 5 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В полицию города Камышин Волгоградской области стали одна за одной стали поступать жалобы от таксистов на мошенника. Причем истории обмана повторялись, как под копирку. Им звонил мужчина, представлялся сотрудником администрации и просил за отдельную плату привести ему спиртное в учреждение. Мол, делегация прибыла, надо стол накрыть...

Таксисты соглашались, после чего псевдочиновник просил еще об одной услуге - перечислить ему на банковскую карту определенную сумму, обещая отдать все деньги при получении заказа. Суммы варьировались от 8 до 20 тысяч рублей.

Таксисты переводили деньги на счет, покупали алкоголь, приезжали по указанному адресу и… выясняли, что заказ «липовый».

За несколько месяцев - с июля по сентябрь 2019-го - на удочку мошенника так попалось несколько камышанских таксистов.

Сотрудники угрозыска регионального Главка вместе с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» вычислили афериста. Им оказался 41-летний житель Курска. Мужчина, к слову, уже был неоднократно судим - за разбой, грабеж, наркотики, угрозу убийством...

- Подозреваемый задержан и доставлен в Волгоград. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Грозит ему до пяти лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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