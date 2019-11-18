2019-11-18T14:18:44+03:00
Недвижимость

В Волгограде УК Ворошиловского района оштрафовали за тараканов

Рыжие тараканы в подъезде обойдутся коммунальщикам в 10 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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УК должна регулярно обрабатывать подъезды от тараканов.УК должна регулярно обрабатывать подъезды от тараканов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Большинство волгоградцев уже много лет тараканов в глаза не видели, но кому-то из жителей города-миллионника они до сих пор портят жизнь. Так, жильцы одного из домов на улице Каменской в Ворошиловском районе пожаловались в Роспотребнадзор на полчища рыжих тварей, которые заполонили их подъезды и подвалы, и лезут изо всех щелей. Выездная проверка подтвердила: на лестничной клетке, в мусоропроводах, подвале многоквартирного дома полно рыжих тараканов вида Blatella germanica. За нарушение санитарного законодательства ООО «УК Ворошиловского района» заплатит 10 тысяч рублей штрафа.

Проводить дезинсекцию и бороться с тараканами и грызунами в многоэтажке – прямая обязанность коммунальщиков, которые обслуживают дом. Жильцы ежемесячно платят за это по строке содержание и ремонт.

- ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» не проводит мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых (дезинсекция), - пояснили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Правда, это постановление еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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