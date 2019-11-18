В Волгограде почти готова к открытию дорога по улице Курсекова

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-18T13:50:29+03:00

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Новую дорогу по улице Курсекова в Волгограде жители микрорайона «Родниковая долина» ждут с особым нетерпением. Ведь район развивается быстро, а с транспортной доступностью беда. И вот хорошая новость: дорога готова уже на 90%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- Перед асфальтированием рабочие уложили свыше 60 тысяч тонн материалов в основание. Склоны балки Купоросной, вдоль которой проходит новая дорога, были дополнительно укреплены шпунтовыми сваями - стальными пластинами высотой от 8 до 12 метров. Такая конструкция защитит полотно от паводковых вод путем их отвода в построенный бетонный коллектор, - отмечают в администрации Волгограда.

Сейчас на объекте трудится две бригады рабочих и 15 единиц техники.

- На дамбе устанавливают бетонные конструкции парапета, ведется дополнительное укрепление дна балки Купоросной. Вдоль всего проезда уже установлены дорожные знаки, на финальном этапе нам останется привести в порядок прилегающую территорию, - уточняет начальник участка МУП «ДСЭР Советского района» Евгений Панфилов

Проезд будет шириной шесть метров. Рядом с дорогой сделают тротуар, велодорожки и парковочные карманы на 170 машиномест. Также предусмотрели систему отведения осадочных вод и освещение.

- Соблюдение строительных норм и правил постоянно контролируют сотрудники МУ «Комдорстрой» и специализированной лаборатории. К очередному этапу подрядная компания приступает только после получения положительного заключения экспертов о качестве проведенных работ, - уверяют в мэрии.

Напомним, проезд по улице Курсекова соединит улицы Джабаева и Грибанова. Строительство ведется в рамках реализации в Волгограде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU