2019-11-18T12:26:01+03:00
Общество

Диана Арбенина подарила свои четки волгоградке за спасение на концерте

Девушка из зала целую песню держала солистку «Ночных снейперов» на руках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Певица отблагодарила волгоградку за поддержку на концерте.Певица отблагодарила волгоградку за поддержку на концерте.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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«Это был абсолютно безбашенный концерт. От слова совсем. Таких убойных в Волгограде я не припоминаю. Как двое которые мечтают о встрече и когда она наконец случается, срывают с себя одежду. И я рада что мои любимые марокканские чётки теперь носит человек державший меня буквально на одной ладони. Такое помнишь долго», - написала после выступления в Волгограде солистка группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина.

Что же произошло на этом концерте, и кто этот счастливчик, получивший такой эксклюзивный подарок? Кстати, Арбенина с этими четками почти не расставалась, признаваясь, что это единственная вещь, которая всегда присутствует в ее сумочке.

Как выяснил журналист «КП-Волгоград», четки от певицы получила девушка по имени Оля. В ходе исполнения одной из песен Диана забралась на ограждение, установленное между сценой и фанзоной. Но конструкция, как вы понимаете, шаткая и устоять на ней невозможно. Так вот волгоградка Оля протянула кумиру руку и всю песню держала Арбенину, чтоб та не упала.

После этого концерт продолжился. Но вдруг певица стала искать в толпе глазами свою «спасительницу». Когда нашла, сняла с себя четки и через охранника передала девушке.

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Диана Арбенина о выступлении в Волгограде: Это был безбашенный концерт!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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