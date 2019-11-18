Волгоградцы сломали подвесные качели напротив музея в пойме Царицы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-18T12:22:12+03:00

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В эти выходные в парке напротив музея «Россия - моя история» волгоградцы не досчитались одних подвесных качелей. Точнее, качели были на месте, но оказались сломаны, крепления вышли из строя и пользоваться ими было невозможно. Специалисты «Волгоградзеленхоза» починили все к понедельнику.

Мэрия Волгограда уверена, что причиной стали действия вандалов: они намерено разрушили подвесную конструкцию (почему-то версию с "не выдержала нагрузки" они не поддержали). Также хулиганы, скорее всего, уже другие, выкопали из земли 150 метров электрокабеля.

До этого в сквере Александры Пахмутовой украли посаженный накануне куст барбариса, пришлось в пустую яму сажать новый. А в конце октября на машине вывезли три голубые ели с рокадной дороги. Возможно, они красуются у кого-то на даче.

Чиновники просят волгоградцев бережно относится к новым паркам и скверам. Хочется, чтобы все это радовало горожан и гостей города как можно дольше. Все это делают для нас с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU