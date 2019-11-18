2019-11-18T13:22:05+03:00
Звезды

Волгоградцам покажут шедевры Рембрандта и Рубенса

29 ноября в музее имени Машкова откроется выставка, посвященная юбилею Эрмитажа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцам покажут настоящие шедевры. Фото: ВМИИВолгоградцам покажут настоящие шедевры. Фото: ВМИИ
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Посвященная юбилею одного из самых известных музеев в мире выставка «Эрмитаж. 255 лет» откроется в конце ноября в музее Машкова. Волгоградцам представят три картины XVII века из первого собрания Эрмитажа, которые были приобретены по распоряжению императрицы Екатерины II. Всего же в экспозиции выставки более ста шедевров западноевропейского искусства, которые передали нашему музею в 1961 году. Посетители увидят живопись и графику Рембрандта, Рубенса, Пиранези, Жака Калло, Оноре Домье, Поля Гаварни и других великих мастеров, а также скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с античного периода. Откроется выставка 29 ноября в 17.00 в выставочном зале на улице Чуйкова, 37.

- Для выставочного проекта отобраны настоящие шедевры - лучшее из лучшего, - рассказали «КП-Волгоград» в ВМИИ. - В том числе «Натюрморт. Фрукты» неизвестного голландского художника, «Игра в трик-трак» Эгберта ван Хемскерка и «Женский портрет. Этюд головы Елены Фоурмен» Рубенса.

Уникальная выставка продлится до 16 марта 2020 года. Также в выставочном пространстве будут проходить мастер-классы, тематические экскурсии и лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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