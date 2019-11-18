Сотрудник администрации незаконно отказывал волгоградцам в согласовании документов

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-18T11:45:03+03:00

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В прокуратуру пожаловалась жительница Краснооктябрьского района. Она рассказала, что подала в местное МФЦ заявление: ей нужно было согласовать строительство жилого дома на участке. Из центра документы поступили в районную администрацию в отдел отдела градостроительства и землепользования. Но главный специалист отдела их не зарегистрировал, а просто вернул обратно. Также он поступил еще с четырьмя заявлениями о согласовании строительства. Хотя по закону должен был зарегистрировать документы и принять по ним решение.

- В отношении чиновника возбудили административное производство за «нарушение нормативных правовых актов об организации предоставления муниципальных услуг». Свою вину госслужащий признал. Ему назначили наказание: штраф в размере 7 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Кстати, документы всем просителям все-таки согласовали, но только после того, как вмешалась прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU