Пьяный волгоградец устроил аварию в Центральном районе
Авария в Центральном районе на улице Рокоссовского произошла около пяти часов утра 17 ноября. 19-летний парень катался по городу после очередной вечеринки вместе с другом. Молодой человек сел за руль пьяным. На пересечении с улицей Голубинской волгоградец не остановился на «красном» светофоре и выехал на перекресток. В этом время со Второй Продольной на Голубинскую поворачивал «Рено Логан», за рулем которого был 49-летний мужчина.
В результате столкновения пострадали две: 19-летний пассажир «Гранты» и 15-летняя школьница из иномарки. Их с различными травмами на «скорой» увезли в больницу.
- Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ДТП на Голубинской. Волгоград. 17.11.2019.
Пьяному лихачу предстоит ответить и за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и за пострадавших в устроенной им аварии людей.
В Волжском 17 ноября пьяный 34-летний водитель на ВАЗ 21140 устроил ДТП на улице Пушкина. Мужчина на улице Пушкина выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 21150. Водителю пятнадцатой потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали на месте приехавшие медики.
ИСТОЧНИК KP.RU