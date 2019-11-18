Пьяный волгоградец устроил аварию в Центральном районе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-18T10:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария в Центральном районе на улице Рокоссовского произошла около пяти часов утра 17 ноября. 19-летний парень катался по городу после очередной вечеринки вместе с другом. Молодой человек сел за руль пьяным. На пересечении с улицей Голубинской волгоградец не остановился на «красном» светофоре и выехал на перекресток. В этом время со Второй Продольной на Голубинскую поворачивал «Рено Логан», за рулем которого был 49-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали две: 19-летний пассажир «Гранты» и 15-летняя школьница из иномарки. Их с различными травмами на «скорой» увезли в больницу.

- Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/744398" frameborder="0"></iframe> ДТП на Голубинской. Волгоград. 17.11.2019.

Пьяному лихачу предстоит ответить и за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и за пострадавших в устроенной им аварии людей.

В Волжском 17 ноября пьяный 34-летний водитель на ВАЗ 21140 устроил ДТП на улице Пушкина. Мужчина на улице Пушкина выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 21150. Водителю пятнадцатой потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали на месте приехавшие медики.

ИСТОЧНИК KP.RU