В Астрахани рухнул балкон с людьми: один человек погиб

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-18T09:29:42+03:00

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Грохот жители дома по улице Яблочкова 1,а услышали в половине второго дня 17 ноября. На четвертом этаже рухнуло ограждение балкона. Очевидцы ЧП тут же вызвали «скорую», МЧС полицию. Балкон обрушился вместе людьми. Медики увезли в больницу 39-летнего хозяина квартиры и его 36-летнего друга из Ставропольского края. Утром астраханец от полученных многочисленных травм умер, второй пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Скорее всего, мужчины вышли на балкон покурить, конструкция не выдержала веса и упала вниз. Не смогли удержаться и мужчины. Балкон был частично обшит сайдингом.

Известно, что дом построен в 1967 году. Улица почти вся состоит из подобных хрущевок. Сейчас на месте ЧП работают следователи СУ СК по Астраханской области. Им предстоит выяснить, когда в доме был капремонт и был ли вообще. Кто должен был следить за состоянием здания.

ИСТОЧНИК KP.RU