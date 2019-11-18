2019-11-18T08:56:53+03:00
Происшествия

Волгоградцев поймали на краже 20 тонн нефти

Полицейские выследили четырех похитителей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Похитители слили из трубы 20 тонн нефти.Похитители слили из трубы 20 тонн нефти.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Грузовик "МАН" с цистерной остановили на московской трассе в Городищенском районе. Полицейские потребовали от водителя документы на машину и на груз, который он вез. Но у 36-летний водитель не смог предоставить бумаги на 20 тонн нефти, что он вез.

Как оказалось, ценный груз мужчина доставил из Даниловского района. Он входил в состав банды, которая воровала нефть. 39-летний житель Фролово, до этого судимый за разбой, 34-летний оператор по добыче нефти и газа одной из нефтяных компаний и 45-летний директор транспортной компании решили заработать на продаже черного золота. Своей вышки у них не было, поэтому решили откачать от другой. Ночью они слили нефть в цистерну, которая должна была доставить в Волгоград ценный груз. Там они собирались его продать.

Сейчас часть похитителей чужой собственности находится под арестом в СИЗО, а часть под арестом дома. В отношении всех четверых возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная из нефтепровода».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде почти готова к открытию дорога по улице Курсекова
Тренировки с чемпионкой: Елена Исинбаева набирает группу для подготовки и сдачи ГТО
Диана Арбенина подарила свои четки волгоградке за спасение на концерте
Волгоградцы сломали подвесные качели напротив музея в пойме Царицы
Волгоградцам покажут шедевры Рембрандта и Рубенса
Сотрудник администрации незаконно отказывал волгоградцам в согласовании документов
В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за смертельное ДТП с мотоциклом
Стадион "Волгоград Арена" передали в собственность области
Пьяный волгоградец устроил аварию в Центральном районе
В Астрахани рухнул балкон с людьми: один человек погиб
«Отдали эмоции «Химкам»: тренер об игре волгоградского «Ротора»
Больше «зебр»: в Волгоградской области обустроили 60 переходов
На «Пионерской» в центре Волгограда горел кабель
За неделю из перинатального центра Волгограда выписали 68 малышей
«Нет ничего для детей»: волгоградцы жалуются на отсутствие инфраструктуры
В Волжском лихач на «Нексии» сбил 12-летнего школьника
В Волгограде подвели итоги чемпионата Worldskills
Ветром задуло: в Волгограде выясняют причины задымления на станции «Пионерская»