Волгоградцев поймали на краже 20 тонн нефти

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-18T08:56:53+03:00

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Грузовик "МАН" с цистерной остановили на московской трассе в Городищенском районе. Полицейские потребовали от водителя документы на машину и на груз, который он вез. Но у 36-летний водитель не смог предоставить бумаги на 20 тонн нефти, что он вез.

Как оказалось, ценный груз мужчина доставил из Даниловского района. Он входил в состав банды, которая воровала нефть. 39-летний житель Фролово, до этого судимый за разбой, 34-летний оператор по добыче нефти и газа одной из нефтяных компаний и 45-летний директор транспортной компании решили заработать на продаже черного золота. Своей вышки у них не было, поэтому решили откачать от другой. Ночью они слили нефть в цистерну, которая должна была доставить в Волгоград ценный груз. Там они собирались его продать.

Сейчас часть похитителей чужой собственности находится под арестом в СИЗО, а часть под арестом дома. В отношении всех четверых возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная из нефтепровода».

ИСТОЧНИК KP.RU