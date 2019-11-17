Больше «зебр»: в Волгоградской области обустроили 60 переходов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-17T15:48:48+03:00

Еще пять модернизируют до конца года

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В 26 районах Волгоградской области модернизировали 60 новых пешеходных переходов, в скором времени обновят еще пять. Такое количество обустроенных современным оборудованием «зебр» на дорогах населенных пунктов – результат реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На некоторых переходах не было элементарно света и знаков, теперь все это появилось.

- На переходах вблизи учебных заведений также устанавливают искусственные неровности, ограждения, современные светофоры. В течение 2020 года планируется обустроить ещё 45 пешеходных переходов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Повышают безопасность и на дорогах областного центра. В Волгограде по системе «Умный светофор» обустроили 79 объектов, цель которых – увеличить пропускную способность городских магистралей и снизить число аварий. В Волжском их пока 17, но в этом направлении ведется работа.

ИСТОЧНИК KP.RU