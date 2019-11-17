2019-11-17T15:48:48+03:00
Общество

Больше «зебр»: в Волгоградской области обустроили 60 переходов

Еще пять модернизируют до конца года
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
Изменить размер текста:

В 26 районах Волгоградской области модернизировали 60 новых пешеходных переходов, в скором времени обновят еще пять. Такое количество обустроенных современным оборудованием «зебр» на дорогах населенных пунктов – результат реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На некоторых переходах не было элементарно света и знаков, теперь все это появилось.

- На переходах вблизи учебных заведений также устанавливают искусственные неровности, ограждения, современные светофоры. В течение 2020 года планируется обустроить ещё 45 пешеходных переходов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Повышают безопасность и на дорогах областного центра. В Волгограде по системе «Умный светофор» обустроили 79 объектов, цель которых – увеличить пропускную способность городских магистралей и снизить число аварий. В Волжском их пока 17, но в этом направлении ведется работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отдали эмоции «Химкам»: тренер об игре волгоградского «Ротора»
На «Пионерской» в центре Волгограда горел кабель
За неделю из перинатального центра Волгограда выписали 68 малышей
«Нет ничего для детей»: волгоградцы жалуются на отсутствие инфраструктуры
В Волжском лихач на «Нексии» сбил 12-летнего школьника
В Волгограде подвели итоги чемпионата Worldskills
Ветром задуло: в Волгограде выясняют причины задымления на станции «Пионерская»
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную