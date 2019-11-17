За неделю из перинатального центра Волгограда выписали 68 малышей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-17T10:56:36+03:00

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Каждый день сотрудники Волгоградского областного перинатального центра № 2 совершают большое чудо: с их помощью на свет появляются десятки малышей. Лишь за неделю, с 8 по 14 ноября, из центра домой выписали 68 новорожденных. Ровно такое количество волгоградских семей обзавелись приятными хлопотами и стали счастливыми родителями.

В ближайшее время к выписке готовятся как минимум две двойни, которые появились на свет в один день – 13 ноября. Как рассказали «КП-Волгоград» в перинатальном центре, одна из них – «королевская», а вторые две милейшие девочки. Кстати, в тот же день родились еще 13 детишек. 14 ноября врачи помогли увидеть мир еще 14 мальчикам и девочкам, а 15 числа в Волгоградской области стало на 8 маленьких жителей больше. Лишь в субботу, 16 ноября, только два малыша захотели появиться на свет. Кстати, на прошлой неделе роддом покинули 98 здоровых детей, из них одна двойня.

ИСТОЧНИК KP.RU