«Нет ничего для детей»: волгоградцы жалуются на отсутствие инфраструктуры

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-17T09:56:33+03:00

По мнению волгоградцев, в городе "нет ничего для детей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

«Нет ничего для детей» - именно так охарактеризовали волгоградцы родной город, отвечая на вопрос исследователей Domofond.ru. Эксперты пытались выяснить на примере 200 крупных городов России, как в них обстоят дела с элементарным: доступностью школ и садов, поликлиник, наличием игровых площадок и другого досуга для ребятни. Проще говоря, довольны ли родители городской инфраструктурой для самых маленьких.

По итогам Волгоград занял 113 место, набрав 6,4 балла из 10. Это середина рейтинга. Для сравнения у аутсайдера, Каменск-Шахтинска, занявшего последнюю строчку - 4,2 балла. Ненамного меньше. У лидера - Москвы - 8 баллов.

- В исследовании приняло участие более 90 тысяч человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107, - рассказали «КП-Волгоград» эксперты.

По мнению опрошенных, лучше всего ситуация с детской инфраструктурой обстоит в Москве, Питере, Красноярске, Тюмени, Мытищах.

ИСТОЧНИК KP.RU