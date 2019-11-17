В Волжском лихач на «Нексии» сбил 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-17T09:18:54+03:00

Мальчик шел по «зебре», но водитель все равно не притормозил

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В субботу, 16 ноября, в одну из больниц города Волжский Волгоградской области госпитализировали 12-летнего школьника. Травмы он получил в результате наезда автомобиля – так он смог рассказать врачам и полицейским. Сама авария произошла около половины шестого вечера на улице Карбышева.

Школьник решил перейти дорогу, делал он это строго по пешеходному переходу, который не регулировался светофором. Но соблюдение ПДД не стало гарантом безопасности, так как 38-летний водитель «Деу Нексия» правила полностью игнорировал. Он ехал, как позже выяснили инспекторы, со стороны улицы Оломоуцкой в сторону Александрова. Напротив дома №120 даже не сбавил скорость, хотя на проезжей части находился ребенок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU