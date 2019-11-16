В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-16T16:44:04+03:00

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Субботним днем на пересечении трамвайных путей и улицы Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда ведутся ремонтные работы. Дорожники приводят в порядок межрельсовое пространство, которое за несколько десятилетий пришло в негодность.

- Оно под воздействием колесной техники и трамваев просело, а на некоторых участках разрушилось. Сейчас специалисты приступили к демонтажу металлических плит и щебеночной просыпки межрельсового пространства, на следующем этапе здесь уложат асфальтобетонное покрытие практически вровень с рельсошпальной решеткой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Для ремонта специально выбрали выходной день, когда автомобильный трафик ниже. Но водители все равно ощутили неудобства, встав в большой пробке на Череповецкой. На месте работ движение было сужено, но ради восстановления трамвайных переездов придется потерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU