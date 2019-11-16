2019-11-16T15:06:51+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку

84-летняя женщина сама поняла, что это аферисты, и позвонила родным
Юлия Данильченко
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27-летний и 30-летний волгоградцы вину свою отрицать не стали.27-летний и 30-летний волгоградцы вину свою отрицать не стали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полицейские изо дня в день предостерегают жителей Волгоградской области о мошенниках, которые орудуют по самым разным схемам. Нередко люди так доверяют незнакомцам, что теряют огромные накопления, но 84-летняя жительница Волжского смогла раскусить аферистов и тем самым помогла их поймать. Еще 14 ноября к ней на улице Энгельса подошли два парня и попросили о помощи.

- Они рассказали о возникших трудностях и обратились с просьбой использовать ее банковскую карту для срочного перевода денег на ее счет. Эти деньги в последствии они якобы должны были снять в ее присутствии и вернуть карту обратно, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пенсионерка хоть и согласилась пойти в банк, но позвонила родственникам, рассказала о происходящем, а те в свою очередь заблокировали ее карту. Вскоре обманщиков поймали. 27-летний и 30-летний волгоградцы вину свою отрицать не стали. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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