В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-16T15:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские изо дня в день предостерегают жителей Волгоградской области о мошенниках, которые орудуют по самым разным схемам. Нередко люди так доверяют незнакомцам, что теряют огромные накопления, но 84-летняя жительница Волжского смогла раскусить аферистов и тем самым помогла их поймать. Еще 14 ноября к ней на улице Энгельса подошли два парня и попросили о помощи.

- Они рассказали о возникших трудностях и обратились с просьбой использовать ее банковскую карту для срочного перевода денег на ее счет. Эти деньги в последствии они якобы должны были снять в ее присутствии и вернуть карту обратно, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пенсионерка хоть и согласилась пойти в банк, но позвонила родственникам, рассказала о происходящем, а те в свою очередь заблокировали ее карту. Вскоре обманщиков поймали. 27-летний и 30-летний волгоградцы вину свою отрицать не стали. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU