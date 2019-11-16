Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-16T13:39:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С самого утра из-за дорожных работ на улице Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда образовалась огромная пробка: автомобили еле плетутся, скорость в сторону южной части города не превышает 3 километров, а в центр – 15-ти. Движение по приложению «Янкдекс.Пробки» - плотное. Стоит не только Череповецкая от дома № 136 до Новоузенской, но и прилегающая улица Ардатовская.

Хоть автомобилисты и пассажиры тратят драгоценное время выходного дня на стояние в пробке, оптимизма у них хоть отбавляй. Люди активно общаются в приложении «Яндекс»:

- пиво хочу

- а есть у кого?

- у меня немного осталось

- осталось за рыбой сбегать

- полез я в багажник

- есть хочу

- у меня барбекюшница есть

- у кого есть зажигалка?

- у меня, подходи

И так далее. Конечно, это все шутки ради, и про наказание за езду под шофе волгоградские водители знают. Но шутить всегда лучше, чем портить себе настроение еще сильнее. Пока неясно, сколько водителям терпеть неудобства, пятибалльная пробка сохраняется. Если нет свободного времени и пары шуток для водительского чата, Череповецкую лучше объехать.

ИСТОЧНИК KP.RU