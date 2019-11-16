За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-16T12:49:16+03:00

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15 и 16 ноября в Волгоградской области случилось два пожара с пострадавшими. В обоих случаях причины ЧП пока неясны, их устанавливают эксперты. Первый вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил около десяти часов утра в пятницу: в Волжском в поселке Краснооктябрьский внезапно вспыхнул частный домик. Скорее всего, загорелись вещи на чердаке. Внутри находился местный житель. Прибывшие на место спасатели 13-го расчета затушили огонь, но не обошлось без пострадавшего.

Второй вызов поступил около часа ночи из поселка Средняя Ахтуба, где в переулке Забалковский пламя охватило хозпостройку. На место направили 19-й пожарно-спасательный расчет.

- Пожарные расчёты ликвидировали горение за четверть часа. Есть пострадавший, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МСЧ по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU