В Волгоградской области ожидается гололедица

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-16T12:50:03+03:00

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По-настоящему осенняя погода настигла Волгоградскую область лишь к ноябрю. Начались минусовые температуры и первые гололеды. Хоть существенных осадков в регионе не ожидается, но местами на трассах будет скользко, что особенно опасно для автомобилистов.

В Волгоградском ЦГМС прокомментировали ожидающийся прогноз на 16 ноября. Солнца в эти сутки будет мало, небо затянут облака.

- Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, на отдельных участках дорог слабая гололедица. Ветер восточных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью -3…+2º, днем +3…+8º, в Волгограде ночью 0…-2º, днем +4…+6º, - прокомментировали «КП-Волгоград» синоптики.

В преддверии зимнего периода областное ГУ МЧС и экстренные службы провели тактико-специальные учения, отработали план действий в случае ДТП на скользких волгоградских трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU