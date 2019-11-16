Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Тракторозаводской районный суд Волгограда вынес приговор Яковлеву, обвиняемому в открытом хищении чужой сумки. Это случилось еще в июле 2019 года в одном из домов по улице Дзержинского. Яковлев стоял у лифта на девятом этаже, там же находилась его жертва. Он сорвал сумку с плеча мужчины и убежал вниз по лестнице. Догнать его не удалось. Но некоторое время спустя волгоградца нашла полиция. Сумма похищенного оказалась невелика – всего 4 тысячи рублей, а вот последствия куда серьезнее.
- Подсудимый Яковлев в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского суда.
Яковлеву назначили 300 часов обязательных работ, приговор вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU