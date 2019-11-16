2019-11-16T09:15:04+03:00
Происшествия

Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области

Детей госпитализировали в больницы с травмами
Юлия Данильченко
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Из пяти аварий, случившихся 15 ноября в Волгоградской области, пострадало двое детей – мальчики 9 и 11 лет. Первое ДТП произошло в Суровикинском районе около одиннадцати дня. 29-летняя автоледи за рулем «Тойоты» ехала по улице Ленина. В это время 11-летний школьник выбежал на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В итоге водитель не успела отреагировать и сбила мальчишку.

К четырем часа дня в Краснооктябрьском районе Волгограда пострадал 9-летний подросток: он переходил улицу Таращанцев напротив дома №1. Мальчик шел строго по «зебре», но светофора в том месте не было. 63-летний мужчина на «Хендэ Верна» мчался со стороны Еременко в сторону проспекта Ленина. Он не заметил ребенка и не притормозил.

- В результате ДТП пешеходы с травмами госпитализированы в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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