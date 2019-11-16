16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-16T08:36:07+03:00

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Целое море разноцветных хризантем на любой вкус и цвет представили гостям сотрудники ботанического сада в Волжском. Все это великолепие ботаники создали специально для цветочного фестиваля «Бал хризантем», который состоялся накануне.

- В этом году выращено рекордное количество этого цветка. Более 20000 черенков 40 различных сортов украшают теплицы оранжерейного хозяйства ботсада в Волжском - от белых и сиреневых до зеленых и бронзовых оттенков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Не все смогли попасть на это яркое мероприятие в будний день, но организаторы решили продолжить праздник до субботы. Сегодня, 16 ноября, все желающие в течение дня смогут насладиться работой экологов и флористов в оранжерее ботанического сада в Волжском. Для гостей подготовили лучшие цветочные экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU