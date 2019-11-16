2019-11-16T08:23:09+03:00
Общество

В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку

Женщина впервые потеряла память и ушла из дома, потом из больницы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Бабушку Аллу нашли недалеко от больницы. Фото: Лиза АлертБабушку Аллу нашли недалеко от больницы. Фото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

С 13 ноября родные не знали о судьбе 80-летней бабушки Аллы. Пенсионерка ушла из дома еще днем и не вернулась. Это было впервые, поэтому родственники сразу же обратились в полицию, а через сутки безрезультатных поисков к волонтерам группы «Лиза Алерт». Добровольцы приступили к активной работе.

- Инфогруппа начинает стандартную процедуру запуска поиска - опрашивают родственников пропавшей, полицию, собирают все необходимые данные для поиска. Готовят ориентировку, публикуют её на странице сообщества. Группа помощи инфоргам звонит в больницы. У инфорга есть задачи на поиск, нужны напечатанные ориентировки, - рассказывают о своих задачах волонтеры «Лиза Алерт».

И вот 15 ноября хорошая новость: Алла Александровна оказалась в одной из больниц. Пока добровольцы ехали туда, пенсионерка умудрилась снова уйти. Искали ее уже недалеко от медучреждения и нашли. По стечению обстоятельств одна из продавщиц местного магазина узнала о поисках и после их удачного завершения пригласила всех участников погреться и угостила горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную