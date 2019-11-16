В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-16T08:23:09+03:00

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С 13 ноября родные не знали о судьбе 80-летней бабушки Аллы. Пенсионерка ушла из дома еще днем и не вернулась. Это было впервые, поэтому родственники сразу же обратились в полицию, а через сутки безрезультатных поисков к волонтерам группы «Лиза Алерт». Добровольцы приступили к активной работе.

- Инфогруппа начинает стандартную процедуру запуска поиска - опрашивают родственников пропавшей, полицию, собирают все необходимые данные для поиска. Готовят ориентировку, публикуют её на странице сообщества. Группа помощи инфоргам звонит в больницы. У инфорга есть задачи на поиск, нужны напечатанные ориентировки, - рассказывают о своих задачах волонтеры «Лиза Алерт».

И вот 15 ноября хорошая новость: Алла Александровна оказалась в одной из больниц. Пока добровольцы ехали туда, пенсионерка умудрилась снова уйти. Искали ее уже недалеко от медучреждения и нашли. По стечению обстоятельств одна из продавщиц местного магазина узнала о поисках и после их удачного завершения пригласила всех участников погреться и угостила горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU