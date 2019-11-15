В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
После того, как пару лет назад коллекторы стали переходить все границы и рамки дозволенного, в России ужесточили требования к работе подобных компаний. Кроме того, за ними теперь тщательно следит служба судебных приставов. Собственно, на УФССП возложена обязанность и вести государственный реестр таких юридических лиц. До настоящего момента в Волгоградской области официально работали четыре организации, основная деятельность которых - возврат просроченной задолженности. На днях зарегистрировали еще одну такую фирму.
- В госреестр была внесена еще одна организация, которая теперь имеет право заниматься долгами, - ООО «Коллекторское Агенство «Трэк», - сообщают в региональном управлении ФССП.
Итак, на данный момент в Волгоградской области официально действуют пять коллекторских компаний:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис».
2 Общество с ограниченной ответственностью «Единый Центр Взыскания».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер».
4. Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский центр урегулирования убытков».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское Агенство «Трэк».
- Если вы считаете, что коллекторские агентства и кредитные организации нарушают ваши права, вы вправе обратиться в Управление ФССП России по Волгоградской области, - добавляют приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU