2019-11-15T17:08:52+03:00
Общество

В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов

Только пять организаций действуют в регионе законно
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

После того, как пару лет назад коллекторы стали переходить все границы и рамки дозволенного, в России ужесточили требования к работе подобных компаний. Кроме того, за ними теперь тщательно следит служба судебных приставов. Собственно, на УФССП возложена обязанность и вести государственный реестр таких юридических лиц. До настоящего момента в Волгоградской области официально работали четыре организации, основная деятельность которых - возврат просроченной задолженности. На днях зарегистрировали еще одну такую фирму.

- В госреестр была внесена еще одна организация, которая теперь имеет право заниматься долгами, - ООО «Коллекторское Агенство «Трэк», - сообщают в региональном управлении ФССП.

Итак, на данный момент в Волгоградской области официально действуют пять коллекторских компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис».

2 Общество с ограниченной ответственностью «Единый Центр Взыскания».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер».

4. Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский центр урегулирования убытков».

5. Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское Агенство «Трэк».

- Если вы считаете, что коллекторские агентства и кредитные организации нарушают ваши права, вы вправе обратиться в Управление ФССП России по Волгоградской области, - добавляют приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную