В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов

15 Нояб. 17:08 2019-11-15T17:08:52+03:00

Только пять организаций действуют в регионе законно

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После того, как пару лет назад коллекторы стали переходить все границы и рамки дозволенного, в России ужесточили требования к работе подобных компаний. Кроме того, за ними теперь тщательно следит служба судебных приставов. Собственно, на УФССП возложена обязанность и вести государственный реестр таких юридических лиц. До настоящего момента в Волгоградской области официально работали четыре организации, основная деятельность которых - возврат просроченной задолженности. На днях зарегистрировали еще одну такую фирму.

- В госреестр была внесена еще одна организация, которая теперь имеет право заниматься долгами, - ООО «Коллекторское Агенство «Трэк», - сообщают в региональном управлении ФССП.

Итак, на данный момент в Волгоградской области официально действуют пять коллекторских компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис».

2 Общество с ограниченной ответственностью «Единый Центр Взыскания».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер».

4. Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский центр урегулирования убытков».

5. Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское Агенство «Трэк».

- Если вы считаете, что коллекторские агентства и кредитные организации нарушают ваши права, вы вправе обратиться в Управление ФССП России по Волгоградской области, - добавляют приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU