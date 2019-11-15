Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
15 ноября в Волгограде открыли еще одну городскую скульптуру, сфотографироваться с которой захотят многие горожане. Бронзовая «Девочка с аккордеоном» еще вчера обосновалась в сквере имени Пахмутовой на правом склоне поймы Царицы. Это Александра Николаевна, только маленькая – какой она была в своем сталинградском детстве, когда играла на аккордеоне в госпиталях. Сегодня арт-объект открыли под песни нашей легендарной землячки.
- А как Пахмутова связана с этим местом, почему скульптуру поставили здесь? - спрашивали из толпы. Все знают, что детство ее прошло в Бекетовке, в Кировском районе. Но главный архитектор Волгограда объяснил появление скульптуры в этом месте совсем другими причинами.
В Волгограде появился новый арт-объект, с которым захотят сфотографироваться многие.Фото: Екатерина СИМОХИНА
- На той стороне поймы у нас сквер Пушкина. Сначала там возник бюст писателя, потом мы сделали сквер, наполнили это все смыслом. В сквере стоят стелы, на которых можно прочитать об истории города, о том, что ему не 100 лет, как многие думают, а 430, и Пушкин писал о великих событиях в Царицыне в «Истории Пугачева». А теперь мы на этой стороне рассказываем о творчестве нашей землячки, знаменитого композитора Александры Пахмутовой, которая написала более 700 песен. Таким образом мы не просто благоустраиваем город, делаем его комфортным для волгоградцев и наших гостей, но и воспитываем наших детей, наших жителей, рассказываем, что в нашем городе не только была война, но и рождались великие люди – великие поэты, музыканты, артисты, олимпийские чемпионы. Они должны любить и уважать свой город.
Молодые исполнители спели несколько песен Александры Николаевны, а Владислав Коваль вручил несколько памятных медалей-монет с изображением Пахмутовой волгоградцам, которые внесли большой вклад в развитие культуры в городе. Один из таких людей – известный скульптор Сергей Щербаков, автор работы «Девочка с аккордеоном» и многих других арт-объектов, установленных в Волгограде.
Скульптор Сергей Щербаков получил памятную медаль, выпущенную в честь 90-летия Пахмутовой.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Участница детского Евровидения Александра Головченко исполнила Пахмутову в ее сквере.Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU