2019-11-15T15:40:24+03:00
Общество

В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу

Женщина осталась инвалидом после инцидента
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В Волгограде учительница через суд заставила школу выплатить ей компенсацию морального вреда за полученные на работе увечья. Трудно поверить, но именно в школе женщина получила травму, от которой так и не смогла оправиться. Она осталась инвалидом и без любимого дела. А все из-за скользкого пола.

Случилось это еще в декабре 2006 года. Оксана (так зовут волгоградскую учительницу) работала в школе №13 Краснооктябрьского района Волгограда. В тот день ее вызвал к себе в кабинет директор школы. Когда учитель зашла, уборщица только домывала пол. Именно на влажном полу женщина и поскользнулась. Упала очень неудачно. В последующие два года волгоградка неоднократно находилась на лечении в различных медицинских учреждениях. А в ноябре 2008-го ей присвоили инвалидность 3-й группы.

- Так как травму женщина получила на рабочем месте, был составлен акт о несчастном случае на производстве. А в 2013-м учительнице установили степень утраты профессиональной трудоспособности – 30%, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Оставшись инвалидом и без работы, волгоградка решила взыскать с учебного заведения компенсацию морального вреда. И обратилась в суд. Защита школы настаивала на том, что по заключению госинспектора труда ни технических, ни организационных причин, по которым произошел несчастный случай, не выявлено.

Но есть одно «но»: влажная уборка проводилась в кабинете не по графику, и учителя не предупредили об этом. А значит, работодатель не обеспечил истцу безопасные условия труда. К такому заключению пришел суд Краснооктябрьского района. И постановил взыскать со школы 200 тысяч рублей компенсации. Ответчик попытался обжаловать вердикт в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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