Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках

15 Нояб. 15:03 2019-11-15T15:03:29+03:00

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Пока волгоградцы жалуются в соцсетях на огромные стаи собак, которые поселились у них во дворе, в парке или на детской площадке, кто-то в Волгограде на этих дворняжках неплохо зарабатывает. Например, бывший директор Горпитомника, на который возложены обязанности по отлову беспризорных собак. 51-летнего Константина Епифанова - уличили в «приписках».

Как установили следователи, руководитель давал указания подчиненным завышать число отловленных и уничтоженных бездомных собак. Так, по данным предприятия с 23 ноября по 27 декабря 2017 года они поймали 838 животных, а фактических отловили только 153. Зато из бюджета по «липовой» отчетности получили более 1 миллиона рублей. В ходе следствия сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгограду и СУ СК по региону вскрыли еще одно мошенничество директора. Он фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность рабочего по уходу за животными. И полгода - с февраля по июнь 2017 года - получал за него зарплату. Так «подработал» еще 66 тысяч рублей.

Сегодня, 15 ноября, прокуратура утвердила ему обвинительное заключение по трем статьям: «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

- Свою вину фигурант полностью признал. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Краснооктябрьским районным судом Волгограда, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU